Інцидент стався на розминці перед товариським поєдинком. Бейсболіст "Нью-Йорк Янкіз" Масахіро Танака отримав м'ячем в обличчя від партнера Джанкарло Стентона, який завдав гарматного удару бітою.

Клуби MLB поступово повертають кондиції після паузи через коронавірус, тому активно тренуються та проводять товариські зустрічі, повідомляє Eurosport.

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Курйозний момент

Пітчер кинув м'яч, а одноклубник точно махнув битою прямо в Танаку – спортсмен повалився на землю і ще декілька хвилин не міг піднятися на власні ноги.

¡Pasó en el entrenamiento de los Yankees! El lanzador japonés Masahiro Tanaka salió caminando, a pesar del fuerte impacto que recibió tras un batazo de Giancarlo Stanton. pic.twitter.com/xZBZIH6jBh — SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2020

Новий розіграш MLB запланований на 23 або 24 липня, а завершиться сезон 27 вересня. Графік матчів урізаний до 60 для кожної команди.

Що таке MLB? Це професіональна бейсбольна ліга, одна з чотирьох найбільших професіональних спортивних ліг Північної Америки. В MLB грає 30 команд, які розподілені на дві ліги: Американську лігу (АЛ) і Національну лігу (НЛ).

Команди будуть проводити по 10 матчів проти своїх чотирьох суперників в дивізіоні, а решта 20 матчів регулярного чемпіонату гратимуть з колективами зі свого дивізіону.

Додамо, що "Вашингтон Нешналс" є чинним чемпіоном MLB. У фінальній серії минулого сезону столична команда обіграла "Х'юстон Астрос".