Представник медичного штабу "Парі Сен-Жермен" висловив свою стурбованість керівництву французького клубу з приводу ментального здоров'я півзахисника команди Анхеля Ді Марії.

За словами представника медичного штабу, 32-річний аргентинець страждає від безсоння і відчуває напади депресії. Про це повідомляє Le Parisien.

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Причиною проблем Ді Марії називається довга відсутність футболу в ході карантину через пандемію коронавірусу. Анхель важко переносить дострокове завершення сезону в Лізі 1, хоча ПСЖ і був визнаний чемпіоном. Востаннє Ді Марія з'являвся на полі 11 березня.

Зазначається, що за Ді Марію всерйоз переживає його дружина. Своїм близьким вона повідомила, що Анхель виглядає як зомбі.

Дострокове завершення чемпіонату Франції