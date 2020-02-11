Вихрист вперше прокоментував скандал з ФБУ: Це у них такий метод мені насолити?

Український боксер Віктор Вихрист прокоментував конфлікт з Федерацією боксу України (ФБУ). Конфлікт розгорівся після того, як Вихрист перейшов у професіонали. Таким чином, Вихрист не зможе поїхати на Олімпіаду-2020 у Токіо.

У коментарі виданню Xsport Вихрист заявив, що не переходив би у професіонали, якби був першим номером збірної України. Наразі першим номером збірної України є Цотне Рогава.

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Я сам не знаю, що відбувається, я нічого не розумію. Якщо чесно, я трохи шокований, оскільки вони перекручують все, кажучи неправдиву інформацію. Якби я знав, що я перший номер, і на 100% буду їхати на ліцензійний турнір, то про який перехід у професіонали могла бути мова?,

– сказав Віктор.

Боксер, який 10 років присвятив любительського боксу, каже, що йому прикро через дії ФБУ.

Важливо! Після переходу Вихриста у професіонали ФБУ на три роки дискваліфікувала тренера Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

За словами Вихриста, Олександр Ляхов шокований трирічною дискваліфікацією. Віктор обіцяє боротися за тренера.

"Це у них такий метод мені насолити або що це? Я не знаю, навіщо вони вчиняють так низько і підло. Уявіть, це життя мого тренера, він за це заробляє зарплату, тренує хлопців і повірте, що є у нього гідні хлопці, які дуже гідно представлятимуть нашу країну на турнірах у Європі та світі. Те, що вони роблять – я ніяк не можу це схарактеризувати. Але ми будемо боротися за тренера і все у нас вийде", – резюмував Віктор.

Хто такий Віктор Вихрист?