Віктор Постол переміг Мохамеда Мімуна та став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу

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Віктор Постол
Віктор Постол

Український боксер Віктор Постол (31-2, 12 КО) здолав француза Мохамеда Мімуна (21-3, 2 КО). Завдяки цьому Постол може претендувати на бій за титул чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі.

Бій у Лос-Анджелесі тривав усі 12 раундів. Жодному з боксерів не вдалося перемогти достроково, тож рішення приймали судді. Всі вони одноголосно віддали перемогу Віктору Постолу 98:92, 97:93, 99:91.

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Завдяки цій перемозі Постол став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC в першій напівсередній вазі. Титулом володіє американець Теренс Кроуфорд.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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