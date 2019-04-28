Віктор Постол переміг Мохамеда Мімуна та став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу
Український боксер Віктор Постол (31-2, 12 КО) здолав француза Мохамеда Мімуна (21-3, 2 КО). Завдяки цьому Постол може претендувати на бій за титул чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі.
Бій у Лос-Анджелесі тривав усі 12 раундів. Жодному з боксерів не вдалося перемогти достроково, тож рішення приймали судді. Всі вони одноголосно віддали перемогу Віктору Постолу 98:92, 97:93, 99:91.
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Завдяки цій перемозі Постол став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBC в першій напівсередній вазі. Титулом володіє американець Теренс Кроуфорд.
Джерело: 24 канал
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