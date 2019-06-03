Віктор Скрипник став новим тренером луганської "Зорі"

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Віктор Скрипник
Віктор Скрипник / Рамблер/спорт

Новим головним тренером луганської "Зорі" став Віктор Скрипник.

Термін угоди з луганською "Зорею" – на три роки, йдеться в повідомленні клубу.

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Варто зазначити, що Віктор Скрипник має досвід роботи головного тренера у європейському футболі. Спочатку він керував молодіжними командами німецького "Вердера". 25 жовтня 2014 року був представлений як головний тренер "Вердера", який очолював до вересня 2016 року. з 2018-го року був головним тренером футбольного клубу "Рига", з якою виграти чемпіонат і кубок Латвії. Був визнаний кращим тренером Латвії 2018 го року.

Віктор Скрипник Народився 19 листопада 1969 року в Новомосковську. За ігрову кар'єру Віктор Скрипник виступав за три клуби: "Металург" (Запоріжжя), "Дніпро" та німецький "Вердер". Більшу частину своєї ігрової кар'єри нинішній наставник "Зорі" провів саме у "Вердері", граючи в складі бременців протягом восьми років і був одним з лідерів команди. У складі "Вердера" став чемпіоном Бундесліги та двічі володарем Кубка Німеччини.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Зоря
Джерело: 24 канал
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