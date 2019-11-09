Вилучення Гармаша і Мораеса та гарматні голи: незвичні ставки на матч "Шахтар" – "Динамо"

69 Читать новость на русском
Вилучення Гармаша і Мораеса та гарматні голи: незвичні ставки на матч "Шахтар" – "Динамо"

У неділю, 10 листопада, головною футбольною подією буде матч українських грандів "Шахтаря" та "Динамо". Зовсім недавно команди зустрічалися в Кубку України, де кияни вибили гірників з турніру, і тепер спробують розвинути свій успіх в чемпіонаті.

Три очки також дозволять скоротити підопічним Олексія Михайличенка відставання від "Шахтаря" та наблизитися до першого місця. Поки що "гірники" йдуть з відривом в 10 балів і відчувають себе досить комфортно на вершині турнірної таблиці.

Українське класико не випадково є найбільш очікуваним матчем українських уболівальників. Поєдинки "Шахтаря" та "Динамо" завжди безкомпромісні, інтрига в них тримається до останніх хвилин, емоції футболістів б'ють через край, що нерідко призводить до вилучень. Тому, як би не закінчилася майбутній матч, він навряд чи залишить когось розчарованим.

Читайте також: "Шахтар" проти "Динамо": сьома дуель грандів за рік

Напередодні цієї зустрічі компанія Favorit Sport запропонувала уболівальникам зробити прогнози не просто на результат протистояння, а й на інші цікаві події.

Наприклад, що буде раніше – заміна "Динамо" або вилучення у "Шахтаря". Коефіцієнт на рокіровку складу киян 1,18 ,що становить майже 80%.

Що ж стосується можливого видалення, то ймовірність того, що червоні картки будуть показані футболістам обох команд, досить висока – коефіцієнт 4,5. А головні претенденти на те, щоб побачити перед собою червоне світло – Денис Гармаш (10,0) та Жуніор Мораес (15,0).

Штрафні площі "Шахтаря" і "Динамо" у багатьох матчах – неприступні фортеці. І в очному протистоянні гранди будуть намагатися не підпустити суперника до своїх воріт. У цьому випадку нам варто чекати багато пострілів з дальньої дистанції. А яка тоді ймовірність, що всі м'ячі будуть забиті з-за меж штрафного майданчика? Favorit Sport пропонує на це коефіцієнт 4,0.

blog_ava
Не відцуралися мови: голлівудські зірки, які знають українську
сьогодні
31588
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фінал Ліги чемпіонів 2024 року може відбутися в США
сьогодні 13:08 Фінал Ліги чемпіонів 2024 року може відбутися в США
Юрій Семенюк 68
Шакіл О'Ніл представив новий випуск Shaqtin 'a Fool з курйозними моментами НБА: відео
8 листопада 16:31 Шакіл О'Ніл представив новий випуск Shaqtin 'a Fool з курйозними моментами НБА: відео
314
Доторкнутися до історії: схоже, що "Олександрія" і Шаран переживають найкращі часи
8 листопада 14:10 Доторкнутися до історії: схоже, що "Олександрія" і Шаран переживають найкращі часи
Михайло Гема 766
У мережі з’явилося видовищне промо до найочікуванішого реваншу Руїс – Джошуа: відео
8 листопада 13:47 У мережі з’явилося видовищне промо до найочікуванішого реваншу Руїс – Джошуа: відео
Вісент Луїс 2977
Американська тенісистка напала на свою суперницю після матчу на турнірі ITF: відео
8 листопада 12:34 Американська тенісистка напала на свою суперницю після матчу на турнірі ITF: відео
Вісент Луїс 473
Новини
Більше новин
Залиште відгук