Вилучення Гармаша і Мораеса та гарматні голи: незвичні ставки на матч "Шахтар" – "Динамо"

У неділю, 10 листопада, головною футбольною подією буде матч українських грандів "Шахтаря" та "Динамо". Зовсім недавно команди зустрічалися в Кубку України, де кияни вибили гірників з турніру, і тепер спробують розвинути свій успіх в чемпіонаті.

Три очки також дозволять скоротити підопічним Олексія Михайличенка відставання від "Шахтаря" та наблизитися до першого місця. Поки що "гірники" йдуть з відривом в 10 балів і відчувають себе досить комфортно на вершині турнірної таблиці.

Українське класико не випадково є найбільш очікуваним матчем українських уболівальників. Поєдинки "Шахтаря" та "Динамо" завжди безкомпромісні, інтрига в них тримається до останніх хвилин, емоції футболістів б'ють через край, що нерідко призводить до вилучень. Тому, як би не закінчилася майбутній матч, він навряд чи залишить когось розчарованим.

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Напередодні цієї зустрічі компанія Favorit Sport запропонувала уболівальникам зробити прогнози не просто на результат протистояння, а й на інші цікаві події.

Наприклад, що буде раніше – заміна "Динамо" або вилучення у "Шахтаря". Коефіцієнт на рокіровку складу киян 1,18 ,що становить майже 80%.

Що ж стосується можливого видалення, то ймовірність того, що червоні картки будуть показані футболістам обох команд, досить висока – коефіцієнт 4,5. А головні претенденти на те, щоб побачити перед собою червоне світло – Денис Гармаш (10,0) та Жуніор Мораес (15,0).

Штрафні площі "Шахтаря" і "Динамо" у багатьох матчах – неприступні фортеці. І в очному протистоянні гранди будуть намагатися не підпустити суперника до своїх воріт. У цьому випадку нам варто чекати багато пострілів з дальньої дистанції. А яка тоді ймовірність, що всі м'ячі будуть забиті з-за меж штрафного майданчика? Favorit Sport пропонує на це коефіцієнт 4,0.