Вимучена перемога "Шахтаря", втрата "Динамо", львівське дербі: головні підсумки 20-го туру УПЛ

20-ий тур УПЛ запам’ятався меншою кількістю голів, аніж попередній. Але і тут не обійшлося без неочікуваних результатів, важких втрат та запальних матчів. А також загостренням боротьби. Як за виживання, так і потраплянням в топ-6.

"Динамо" перемагає, але втрачає Соля

Відкривати тур випало матчу в Чернігові, де місцева "Десна" приймала київське "Динамо". Матч виявився з чималою кількістю гольових моментів. І трьома забитими голами. А ще чималою кількістю нереалізованих моментів.

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Кияни перемогли та продовжили боротьбу за чемпіонство. Хоча відставання скоротити у підсумку не вдалося. Так ще й перед грою з "Челсі" у 1/8 фіналу Ліги Європи втратили нападника.

Натомість "Десна" після цього матчу вилетіла з топ-6. Команда тепер займає сьоме місце.

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Травма туру

Матч у Чернігові запам’ятався не так грою чи результатом, як травмою нападника киян Франа Соля. Іспанець невдало приземлився під час боротьби з суперником, та ушкодив плече. Біль була настільки сильною, що нападник сам не зумів покинути межі поля. Й дуже голосно кричав.

У "Динамо" не повідомляють, наскільки важка травма гравця. "Дуже важка ситуація", – все, що сказав головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич після матчу.

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"Шахтар" долає опір "Чорноморця"

Одеський "Чорноморець" у 2019 році постав зовсім іншою командою, аніж в осінній частині чемпіонату. Команда виграла на виїзді у "Львова", і була близька до того, щоб заробити очки у домашньому матчі проти "Шахтаря". Та не склалося.

Все у матчі вирішив єдиний гол, який Марлос забив з пенальті. Сфолив же у власному штрафному майданчику ісландський дебютант Арні Вільхамссон. Перший ісландець і чемпіонаті України вийшов на поле за чотири хвилини до цього епізоду.

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Та варто відзначити, що "Шахтар" і до забитого пенальті значно підвищив темп гри у другому таймі. Тож гравці одеської команди вже просто не встигали за суперниками.

"Шахтар" і надалі лідер УПЛ. Натомість боротьба за виживання у чемпіонаті лише загострюється.

Банер туру

На цей матч фанати "Шахтаря" не зайняли традиційний гостьовий сектор. А були разом з вболівальниками "Чорноморця". Все через те, що керівництво "гірників" вирішило змінити підхід до купівлі квитків на виїзні матчі команди. Шанувальники команди можуть купити квиток тільки за паспортами й з фото уболівальників.

Це не дуже сподобалося фанатам "Шахтаря". Все через те, що свого часу інформація про активних уболівальників клубу потрапила до проросійських бойовиків у Донецьку.

"Сегодня тебя сфоткал клуб. Завтра ты в папках РФ спецслужб", – вивісили банери фанати "Шахтаря". І спалили при цьому прапор Росії.

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Банер фанатів ""Шахтаря"

"Арсенал" виграє битву аутсайдерів

Боротьба за виживання в УПЛ лише загострюється. Київський "Арсенал" виграв матч проти "Олімпіка". Там самим "каноніри" скоротили відставання від одинадцятого "Чорноморця" до чотирьох очок. "Олімпік" ж у підсумку втратив можливість обійти "Карпати" та покинути зону матчів плей-офф.

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Все у грі вирішив єдиний гол з пенальті. Євген Цимбалюк невдало зіграв у захисті, а згодом сфолив у власному штрафному майданчику. Удар з 11-метрової позначки чітко реалізував Сергій Вакуленко.

Також у матчі було вилучення "каноніра" Дмитра Башлая. А "Олімпік" у цій грі заробив аж шість жовтих карток.

"Зоря" громить "Ворсклу" і вже четверта

Загострюється боротьба і у верхній частині чемпіонату. У матчі "Зорі" та Ворскли" зустрічалися команди, які претендують на четверте місце, яке дає право зіграти в Лізі Європи наступного сезону. До матчу на цій позиції була "Ворскла", та після поразки луганці обійшли їх.

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Обидві команди у минулому турі зазнали розгромних поразок – "Ворскла" вдома від "Карпат" 4:0, а "Зоря" у Києві від "Динамо" 5:0. Розгром був і у цьому матчі. Цього разу все обмежилося трьома голами, і всі вони влетіли у ворота "Ворскли" команда за два матчі пропустила сім голів та не забила жодного. Відтак опустилася на шосте місце в турнірній таблиці. І може вилетіти з топ-6. Стільки ж очок, як і у полтавчан, у сьомої "Десни". У восьмого "Львова" на один бал менше.

"Львів" виграє принципове дербі у "Карпат"

26 травня 2009 року "Карпати" обіграли "Львів" та, фактично, відправили суперників у Першу лігу. 3 березня 2019 року "Львів" обіграв "Карпат" та відправив їх у нижню шістку боротися за виживання.

Обом командам треба було вигравати цей матч. і не лише через те, що це дербі. Але й щоб надалі претендувати на потрапляння у топ-6. Вдалося це "Львову". Завдяки автоголу. Від Аді Мегреміча м’яч залетів у ворота "Карпат" після подачі зі штрафного.

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Як не намагалися гравці "Карпат" хоча б зрівняти рахунок, їм це не вдалося. Команда втратила можливість піднятися у топ-6.

Фото туру

До 60-ої хвилини фанати "Карпат" активно підтримували команду співами. Всі вони були в чорному та з атрибутикою клубу. Уболівальники вивісили єдиний банер "Тільки Карпати". А також перевернутий прапор "Львова" (через що трапилися сутички). Та після 60-ої хвилини на їх секторі розпочався справжній карнавал. Арбітру матчу Юрію Можаровському "львів’янину довірили судити львівське дербі) навіть двічі довелося зупиняти гру. Вибухи та яскраве шоу раз по раз привертало більше уваги, аніж сама гра на полі.

Салюти від фанатів "Карпат" під час матчу проти "Львова" (фото: Євген Кравс)

Тепер на "Карпати" очікує чергове покарання. Цілком ймовірно, що наступний домашній матч проти "Маріуполя" команда зіграє за порожніх трибун.

"Маріуполь" рветься у топ-6

Доволі цікавим виявився і матч в Олександрії, де місцева команда приймала "Маріуполь". Останні з усіх сил намагаються потрапити у топ-6. У попередньому турі вони обіграли "Олімпік". Були близькі й до того, щоб вивезти три очки і в матчі проти "Олександрії". Та на 90-ій хвилині пропустили гол від Євгена Банади. У підсумку нічия. Завдяки їй азовці таки пробилися на п'яте місце.

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"Олександрія" хоч і зберегла за собою третю позицію, але у 2019 році поки не вражає.

Цифри туру

12252. Стільки глядачів було на матчі "Карпати" – "Львів". 10125 глядачів зібрав матч в Одесі "Чорноморця" проти "Шахтаря". У попередньому турі матч "Динамо" – "Зоря" на стадіон прийшло подивитися 12764 глядачів. Інтерес до українського футболу повертається?

Результати матчів

Десна – Динамо 1:2

Голи: Картушов, 83 – Кендзьора, 25, Буяльський, 68

Чорноморець – Шахтар 0:1

Гол: Марлос, 76 (пен)

Зоря – Ворскла 3:0

Голи: Сілас, 45+1, Громов, 62, Караваєв, 77

Олімпік – Арсенал-Київ 0:1

Гол: Вакуленко, 11 (пен)

Вилучення: Башлай, 35 (Арсенал-Київ)

Карпати – Львів 0:1

Гол: Мегреміч, 34 (авт)

Олександрія – Маріуполь 1:1

Голи: Банада, 90+1 – Зубков, 14