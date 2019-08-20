Він аж ніяк не непереможний: Тренер розповів, як Кемпбелл планує перемогти Ломаченка

Тренер британця Люка Кемпбелла Шейн Макгуіган поділився очікуваннями від поєдинку свого підопічного проти Василя Ломаченка. Боксери зустрінуться 31-го серпня в Лондоні.

На думку тренера Кемпбелла, Люку потрібно перемогти українця достроково, щоб судді не вирішували долю поєдинку.

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Перш за все не можна залишати рішення за суддями. А якщо і вигравати раунди, то максимально впевнено. Так, щоб не було ніяких сумнівів. Важливо завдавати потужні удари. І я знаю, що Люк може його потрясти. Той же Хорхе Лінарес впустив Ломаченко на канвас. Хоч то і був нокдаун-флешка, але все ж українець був злегка вражений,

– сказав тренер.

У поєдинку проти Ломаченка, за словами Макгуігана, вони зроблять ставку на ударну міць.

Він (Ломаченко, – Спорт24) декілька разів за кар'єру був вражений. Він відчув на собі важкі попадання. Особливо в бою із Салідо – там їх було багато. І ще декілька разів упродовж кар'єри у Ломаченка виникали деякі проблеми з опонентами. Я говорю про те, що він аж ніяк не непереможний. Вважаю, що якщо боксувати проти нього з розумом, то його цілком можна побити. А кому це ще під силу, якщо не олімпійському чемпіону Люку Кемпбеллу?,

– заявив Макгуіган.

Козирями Ломаченка тренер британця назвав техніку, швидкість та боксерський IQ.

Дивіться. Перш за все необхідно нівелювати основні козирі Ломаченка: його швидкість, техніку й боксерський IQ. Як ми збираємося це зробити? Правильно. Завдяки перевазі в антропометрії та ударній потужності. Розумієте, про що я? Так, Люк поступається у швидкості. Але це можна нейтралізувати завдяки антропометрії й таймінгу,

– резюмував Макгуіган.

Бій Ломаченко – Кемпбелл прийме O2 Arena. Це багатофункціональна спортивно-розважальна споруда у Лондоні, яка здатна прийняти до 20 тисяч глядачів. Арена є мультифункціональною. Там проходять різні культурні та спортивні заходи.

На літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх Арена приймала змагання зі спортивної гімнастики, півфінали та фінали з баскетболу та баскетболу на інвалідних візках. З 2009 року на арені відбувається підсумковий тенісний турнір ATP.

На кону поєдинку Ломаченко – Кемпбелл стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Перші два належать Ломаченку, а титул WBC в легкій вазі є вакантним після того як від нього відмовився Майкі Гарсія.