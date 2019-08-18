Він буде успішний у цьому клубі: футболіст прокоментував трансфер Коноплянки у нову команду
Український футболіст Євген Селезньов прокоментував потенційний трансфер півзахисника "Шальке" Євгена Коноплянки. Останній повинен перейти у турецький "Бешикташ".
Селезньов, який у Туреччині грав за "Карабюкспор" та "Акхісар Беледієспор", впевнений, що Коноплянку чекає успіх у "Бешикташі".
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Чому не "Бешикташ"? Коноплянка буде успішний в цьому клубі. Виступи Євгена тісно пов'язані з тренером, під керівництвом якого він працює. Якщо надати йому місце на полі, він обов'язково доб'ється успіху. Треба довіритися Коноплянці й змусити його відчути себе зіркою,
– сказав Селезньов.
Наразі перехід Євгена Коноплянки з німецького "Шальке" в турецький "Бешикташ" під питанням. Перешкодою трансферу стала оплата.
Турецькі ЗМІ повідомляли, що "орли" заплатять за Коноплянку 2,5 мільйони євро трьома траншами протягом 6 місяців. Можливо, саме це не влаштовує німців.
У "Шальке" Євген перейшов майже за 13 мільйонів євро, відтак на Євгені німці втрачають близько 11 мільйонів євро. Контракт українця з "Шальке" чинний до кінця сезону 2019/20.
Transfermarkt оцінює його в 6,5 мільйона євро. За час, який Коноплянка провів у "Шальке", він зіграв 78 матчів, забив 13 голів та віддав 9 результативних передач. Євгену не вдалося стати основним гравцем "Шальке".
"Бешикташ", який може стати новим клубом Коноплянки, в сезоні, що стартує зіграє тільки на груповому етапі Ліги Європи.
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