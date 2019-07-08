Він повинен проявляти повагу: тренер Бразилії зробив різку заяву щодо Мессі

Головний тренер збірної Бразилії Тіте прокоментував поведінку й висловлювання капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі після матчу з Чилі за третє місце на Кубку Америки. Ліонель гостро висловився щодо суддів.

Під час матчу проти Чилі, який Аргентина виграла, Мессі видалили. Після гри Мессі не з'явився на нагородження команди. Зірковий нападник заявив, що не хоче бути частиною корупції, згадавши про скандальний матч з Бразилією.

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У свою чергу Тіте вважає, що Мессі повинен вміти приймати поразки.

Гравець, якого я вважав унікальним та інопланетним, повинен проявляти повагу та вміти приймати поразки. Ми постраждали (від суддів, – Спорт24) у декількох матчах і грали чесно з Аргентиною. Я повністю відвертий.



Через свою репутацію він (Мессі, – Спорт24) відчуває величезний тиск. Його видалили несправедливо, там був винен Медель. Мессі заслуговував максимум жовтої картки,

– цитує Тіте Goal.com.

У фінальному матчі Копа Америка Бразилія в меншості перемогла збірну Перу. Таким чином, "Бразилія" вдев'яте у своїй історії виграла Кубок Америки. Найбільше титулів у збірної Уругваю – 15. Аргентина, яка посіла третє місце, має 14 кубків.