Вірер перемогла в спринті, Віта Семеренко фінішувала 10-ю

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Віта Семеренко / GETTY IMAGES

У шведському Естерсунді відбулася жіноча спринтерська гонка першого в сезоні Кубка світу з біатлону. Перемогу відсвяткувала італійка Доротея Вірер. Найкращою з українок виявилася Віта Семеренко, яка фінішувала 10-ю.

Чинна володарка Великого кришталевого глобуса Доротея Вірер допустила тільки один промах на двох вогневих рубежах. Хороша швидкість дозволила італійці пробігти дистанцію за 19 хвилин та 48 секунд.

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Другу сходинку посіла норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн, яка програла Вірер 8 секунд. Третє місце в спринті посіла чешка Маркета Давидова, яка не допустила жодного промаху, однак продемонструвала гіршу швидкість за суперниць.

Результати спринту, жінки

1. Доротея Вірер
2. Марте Ольсбу-Рейселанн
3. Маркета Давидова
...
10. Віта Семеренко
24. Валентина Семеренко
42. Дар'я Блашко
49. Анастасія Меркушина
66. Надія Бєлкіна

Найкращою з українок стала Віта Семеренко. Один промах та хороша швидкість дозволили українці фінішувати 10-ю. Віта програла Доротеї Вірер 41 секунду.

Валентина Семеренко також допустила один промах і фінішувала на 24-й сходинці. Дар'я Блашко з одним промахом завершила спринт 42-ю.

Два промахи відкинули Анастасію Меркушину на 49-у позицію. Також два промахи допустила Надія Бєлкіна й заверши спринт 66-ю.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту Валентина Семеренко Віта Семеренко Олена Підгрушна Анастасія Меркушина
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