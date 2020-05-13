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Брати Клички можуть одночасно повернутися в бокс

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Віталій і Володимир Кличко
Віталій і Володимир Кличко / Getty Images

Видатні українські боксери Віталій і Володимир Кличко можуть стати учасниками турніру легенд світового боксу в форматі "Супершістки", який запропонував організувати відомий американський боєць Олівер Маккол.

На ринг також можуть вийти Леннокс Льюїс, Евандера Холіфілд, Девід Хей. Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

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55-річний Маккол, який нокаутував самого британця Леннокса Льюїса, свій останній поєдинок на професіональному рингу провів у травні минулого року, перемігши мексиканця Уго Ломелі. Американець висунув ідею організації турніру, коментуючи можливе повернення в ринг свого знаменитого співвітчизника Майка Тайсона.

За словами Маккола, він не думає, що "Залізний Майк" захоче з ним вийти в ринг, запропонувавши в свою чергу організувати турнір в форматі "Супершістки".

Нагадаємо, раніше про своє повернення в ринг оголосили Майк Тайсон і Евандер Холіфілд. А чутки щодо поверення Володимира Кличка на ринг вже ходять більше року.

Що відомо про повернення Кличка

  • Останній бій на професійному ринзі Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа Три роки тому Джошуа нокаутував Кличка в драматичному бою: відео у видовищному поєдинку.
  • Влітку 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри.
  • Після цього з'являлося багато чуток буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
  • Найбільше дискусії точилися після того, як з'явилася інформація, нібито платформа DAZN підготували солідний контракт для Володимира.
  • Водночас Кличко намагається ухилятися від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.
  • Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Віталій Кличко Девід Хей Володимир Кличко Бокс Спорт
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