Брати Клички можуть одночасно повернутися в бокс
Видатні українські боксери Віталій і Володимир Кличко можуть стати учасниками турніру легенд світового боксу в форматі "Супершістки", який запропонував організувати відомий американський боєць Олівер Маккол.
На ринг також можуть вийти Леннокс Льюїс, Евандера Холіфілд, Девід Хей. Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.
Дивіться також Відомий експерт розповів, чому Кличко відновить кар'єру боксера
55-річний Маккол, який нокаутував самого британця Леннокса Льюїса, свій останній поєдинок на професіональному рингу провів у травні минулого року, перемігши мексиканця Уго Ломелі. Американець висунув ідею організації турніру, коментуючи можливе повернення в ринг свого знаменитого співвітчизника Майка Тайсона.
За словами Маккола, він не думає, що "Залізний Майк" захоче з ним вийти в ринг, запропонувавши в свою чергу організувати турнір в форматі "Супершістки".
Нагадаємо, раніше про своє повернення в ринг оголосили Майк Тайсон і Евандер Холіфілд. А чутки щодо поверення Володимира Кличка на ринг вже ходять більше року.
Що відомо про повернення Кличка
- Останній бій на професійному ринзі Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа Три роки тому Джошуа нокаутував Кличка в драматичному бою: відео у видовищному поєдинку.
- Влітку 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри.
- Після цього з'являлося багато чуток буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Найбільше дискусії точилися після того, як з'явилася інформація, нібито платформа DAZN підготували солідний контракт для Володимира.
- Водночас Кличко намагається ухилятися від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.
- Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду.
Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24