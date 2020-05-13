Брати Клички можуть одночасно повернутися в бокс

Видатні українські боксери Віталій і Володимир Кличко можуть стати учасниками турніру легенд світового боксу в форматі "Супершістки", який запропонував організувати відомий американський боєць Олівер Маккол.

На ринг також можуть вийти Леннокс Льюїс, Евандера Холіфілд, Девід Хей. Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

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55-річний Маккол, який нокаутував самого британця Леннокса Льюїса, свій останній поєдинок на професіональному рингу провів у травні минулого року, перемігши мексиканця Уго Ломелі. Американець висунув ідею організації турніру, коментуючи можливе повернення в ринг свого знаменитого співвітчизника Майка Тайсона.

За словами Маккола, він не думає, що "Залізний Майк" захоче з ним вийти в ринг, запропонувавши в свою чергу організувати турнір в форматі "Супершістки".

Нагадаємо, раніше про своє повернення в ринг оголосили Майк Тайсон і Евандер Холіфілд. А чутки щодо поверення Володимира Кличка на ринг вже ходять більше року.

Що відомо про повернення Кличка

Останній бій на професійному ринзі Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа Три роки тому Джошуа нокаутував Кличка в драматичному бою: відео у видовищному поєдинку.

Влітку 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри.

Після цього з'являлося багато чуток буцімто Кличко планує повернутися у ринг.

Найбільше дискусії точилися після того, як з'явилася інформація, нібито платформа DAZN підготували солідний контракт для Володимира.

Водночас Кличко намагається ухилятися від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.

Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду.

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