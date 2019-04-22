Віталій Кличко назвав оптимальну вагу Олександра Усика для перемоги у суперважкій вазі

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Олександр Усик
Олександр Усик / Sportbox

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC, WBO та IBF Олександр Усик готується до дебюту у суперважкій вазі. І активно набирає масу. Мер Києва та вічний чемпіон WBC Віталій Кличко назвав оптимальну вагу, з якою слід боксувати Усику.

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За словами Віталія Кличка, Усику важливо зберегти швидкість. А також збільшити силу своїх ударів.

"У Саші не так багато перемог нокаутом. Але якщо він буде виходити проти Джошуа та інших чемпіонів, швидкість дуже важлива. Але необхідна і сила удару. І Олександру потрібно ні в якому разі не втратити швидкість, але і наростити силу удару. Тому що в супертяжах боксери рідко проходять всі 12 раундів. Щоб зберегти швидкість і силу удару, Усик повинен важити 105-107 кілограм, не більше", – заявив Віталій Кличко.

Варто додати, що Усик назвав свою оптимальну вагу, з якою він планує боксувати. І вона відрізняється від тієї, яку назвав Віталій Кличко.

Вагові категорії у боксіВага кожного боксера не повинна перевищувати верхньої межі. Хевівейт (Heavyweight) – важка вагова категорія – понад 90,72 кілограма (200 фунтів). Крузервейт (Cruiserweight) – перша важка вага – до 90,72 кілограма.

Щоб стати абсолютним чемпіоном світу, треба володіти чемпіонським поясами у своїй ваговій категорії за версіями WBA, WBC, IBF та WBO. Такими поясами володів Олександр Усик у першій важкій вазі. Але після переходу у важку вагову категорію та відмови від захисту своїх титулів у крузервейті, він втратив титул абсолютного чемпіона світу.

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Теги: Бокс Спорт Новини Спорту Олександр Усик Віталій Кличко
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