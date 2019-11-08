Віце-президент "Динамо" попросив Суркіса звільнити його

Віце-президент "Динамо" Євген Красніков на зустрічі з президентом київського клубу Ігорем Суркісом попросив звільнити його від займаної посади.

Про це повідомляють ведучі Youtube-шоу "ТаТоТаке".

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Зазначається, що відносини між Красніковим і Суркісом нормальні, але розходяться їхні погляди на розвиток клубу і кадровий потенціал.

Остаточне рішення ще не прийнято, очікується ще одна зустріч, на якій і визначиться подальша доля Краснікова.

Перш ніж стати віце-президентом "Динамо", Красніков займав пост глави Харківської обласної федерації футболу і консультував "Дніпро". У минулому Красніков був спортивним директором харківського "Металіста".

У 2013 році рішенням CAS Красніков був відсторонений від футболу на п'ять років за організацію договірного матчу. Через два роки КДК ФФУ зняв дискваліфікацію.