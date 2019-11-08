Віце-президент "Динамо" попросив Суркіса звільнити його
Віце-президент "Динамо" Євген Красніков на зустрічі з президентом київського клубу Ігорем Суркісом попросив звільнити його від займаної посади.
Про це повідомляють ведучі Youtube-шоу "ТаТоТаке".
Читайте також: "Динамо" зіграло внічию з "Копенгагеном", Циганков не забив пенальті: відео
Зазначається, що відносини між Красніковим і Суркісом нормальні, але розходяться їхні погляди на розвиток клубу і кадровий потенціал.
Остаточне рішення ще не прийнято, очікується ще одна зустріч, на якій і визначиться подальша доля Краснікова.
Перш ніж стати віце-президентом "Динамо", Красніков займав пост глави Харківської обласної федерації футболу і консультував "Дніпро". У минулому Красніков був спортивним директором харківського "Металіста".
У 2013 році рішенням CAS Красніков був відсторонений від футболу на п'ять років за організацію договірного матчу. Через два роки КДК ФФУ зняв дискваліфікацію.
Вибір редакції
-
Нічия це мінімум, – Лучкевич та Дубра про емоційну звитягу "Олександрії" в Лізі Європисьогодні , 12:50
-
Вісім нічиїх: Україна зберігає десяту позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФАсьогодні , 10:10
-
"Олександрія" врятувала нічию з "Сент-Етьєном" феноменальним голом на 90+1 хвилині: відеосьогодні , 00:16