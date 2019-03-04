Війна в Україні не відчутна, більше помітно економічну кризу та бідність, – екс-футболіст УПЛ

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Війна в Україні не відчутна, більше помітно економічну кризу та бідність, – екс-футболіст УПЛ

Колишній півзахисник кропивницької "Зірки" француз Джуліан Рюльє (він виступав з прізвищем Кейта на футболці) розповів, чи не боявся їхати в країну, в якій відбувається війна. А також чим йому ще запам'яталася Україна.

"Якщо говорити про війну, то я ніколи не відчував, що вона відбувається. Навіть в Києві це не відчувається, набагато помітна економічна криза та бідність", – розповів Джуліан Рюльє в інтерв'ю footballski.fr.

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При цьому футболіст заявив, що він розумів французьку мову, тому не почувався незручно в Україні. Окрім того, його дівчина була з України.

 

"Це був приємний досвід [виступ в Україні, – Спорт24]. Я вже знав Україну. Кропивницький не є топ-містом, але я відчував себе там добре. Моя дівчина була поруч. Крім того, в команді було кілька французів, інші теж ставилися доброзичливо. Але з мінусів варто виділити суворі зими, до яких я не звик. У першому матчі я забув свої рукавички, думав, руки просто відваляться. Попросив арбітра відпустити мене за рукавичками, але він лише показав свої руки, на яких не було рукавичок. У роздягальні я потім побачив Арно Геджа з поліетиленовими пакетами в бутсах", – розповів Джуліан Рюльє.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The French Crew ️ #FcZirka

Допис, поширений Julian Keita (@julian_keita_)

Окрім суворої зими, футболіст пригадав і неприємний випадок під час матчу проти "Олександрії".

"Також в Україні я зіткнувся з расизмом, причому прямо під час матчу проти "Олександрії". Я опинився навпроти їхніх уболівальників, які почали щось кричати, зображуючи мавп. Я не знаю, чому я так вирішив, але я спустив шорти та показав їм свої сідниці. Ніхто нічого не зрозумів у той момент. Навіть моя дівчина вирішила, що я втратив шорти під час гри. І це викликало у неї сміх. Арно Гедж опублікував фотографію в Instagram і вона стала "вірусною". Зрештою, я теж добре посміявся", – розповів гравець.

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Інша неприємність в Україні – далекі відстані між містами. За словами Рюльє, на матч до Львова команда була змушена добиратися 12 годин автобусом. 

Джуліан Рюльє виступав за "Зірку" з березня до червня 2018 року. Після того, як команда вилетіла у Першу лігу, гравець покинув чемпіонат України.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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