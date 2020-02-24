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Вийшла перша серія документального фільму "Невідоме Динамо" – відео

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"Невідоме Динамо" перша серія / ФК "Динамо"

24 лютого на Youtube відбулася прем'єра першої серії екшн-фільму "Невідоме Динамо".

Фільм складається з двох серій. У ньому показано життя київського клубу: від установки на матч в роздягальні до його розбору після завершення.

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Зйомки проходили з часу підготовки до матчу за Суперкубок України 2019 року до вильоту "Динамо" з Ліги чемпіонів від "Брюгге". У першій серії показані підготовка і емоції після перемоги в Суперкубку.

Перша серія фільму "Невідоме Динамо": дивіться відео

Друга вийде на офіційному YouTube-каналі "Динамо" 2 березня в 19.00. Телевізійна версія фільму з'явиться в ефірі одного з національних телеканалів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Динамо Спорт Футбол
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