Вийшла перша серія документального фільму "Невідоме Динамо" – відео

24 лютого на Youtube відбулася прем'єра першої серії екшн-фільму "Невідоме Динамо".

Фільм складається з двох серій. У ньому показано життя київського клубу: від установки на матч в роздягальні до його розбору після завершення.

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Зйомки проходили з часу підготовки до матчу за Суперкубок України 2019 року до вильоту "Динамо" з Ліги чемпіонів від "Брюгге". У першій серії показані підготовка і емоції після перемоги в Суперкубку.

Перша серія фільму "Невідоме Динамо": дивіться відео

Друга вийде на офіційному YouTube-каналі "Динамо" 2 березня в 19.00. Телевізійна версія фільму з'явиться в ефірі одного з національних телеканалів.