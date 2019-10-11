Візерспун: Не кажу, що я Майк Тайсон, але у мене є удар

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Чазз Візерспун
Чазз Візерспун / boxingscene.com

Суперник Олександра Усика Чазз Візерспун заявив, що має намір стати першим боксером, який переможе українця. Візерспун на пресконференції сказав, що перемога над Усиком змінить його життя.

Боксер розповів, що йому подзвонили щодо бою з Усиком, коли він був у тренажерному залі.

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Перемога в поєдинку з ним змінить моє життя. Мені нічого втрачати. А той, кому нема чого втрачати, дуже небезпечний. Ніхто не дає мені шансів на перемогу. Але я вірю в себе, один удар може змінити все. На мене немає тиску, я буду робити те, що я роблю. Я можу добре пробивати. Я не кажу, що я Майк Тайсон, але у мене є удар.

Є різниця між крузервейтом (перша важка вага, – Спорт24) і суперважкою вагою. Коли я проводив перші бої в супертяжах після аматорської кар'єри в дивізіоні нижче, я відчував на рукавичках ту силу, що стояла за ударами. Після них я думав: "Чорт, це важко". Я важу більше ніж він, так що для Усика це буде в новинку,
– резюмував Візерспун.

Відео пресконференції Усика та Візерспуна

Усик дебютує у суперважкій вазі боєм проти американця Чазза Візерспуна в ніч з 12 на 13 жовтня у Чикаго. Американець замінить Тайрона Спонга, якого за чотири дні до бою звинуватили у вживанні допінгу.

Фаворитом поєдинку Усик – Візерспун букмекери називають українського спортсмена.


Усик – Візерспун: порівняльна інфографіка / 24 канал
 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Усик – Візерспун Олександр Усик
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