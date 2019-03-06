Визначено склад збірної України на першу гонку чемпіонату світу з біатлону
Вже у четвер, 7 березня, у шведському Естерсунді стартує Чемпіонат світу з біатлону. Тренери збірної України визначилися зі складом естафетної четвірки.
На першу гонку наша команда вийде в такому складі: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима, Дмитро Підручний.
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Старт змішаної естафети відбудеться у четвер, 7 березня. Початок гонки – о 16:30 за київським часом. Результат – на сайті Спорт24.
Джерело: 24 Канал
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