Визначено склад збірної України на першу гонку чемпіонату світу з біатлону

Вже у четвер, 7 березня, у шведському Естерсунді стартує Чемпіонат світу з біатлону. Тренери збірної України визначилися зі складом естафетної четвірки.

На першу гонку наша команда вийде в такому складі: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Артем Прима, Дмитро Підручний. Читайте також: Біатлон: розклад гонок Чемпіонату світу 2019 Старт змішаної естафети відбудеться у четвер, 7 березня. Початок гонки – о 16:30 за київським часом. Результат – на сайті Спорт24.