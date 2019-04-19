Визначилися учасники півфіналу Ліги Європи: команди та дата матчів

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"Валенсія" зіграє проти "Арсеналу" у півфіналі Ліги Європи
"Валенсія" зіграє проти "Арсеналу" у півфіналі Ліги Європи / twitter Valencia CF

Після того, як у Лізі Європи були зіграні матчі-відповіді 1/4 фіналу, визначилися чотири команди, які продовжать боротьбу за трофей.

У півфіналі зіграють дві лондонські команди – "Челсі" не без проблем пройшов чеську "Славію", а "Арсенал" – італійський "Наполі". Також у півфіналі зіграють німецький "Айнтрахт" та іспанська "Валенсія".

Дивіться відео: Результати усіх матчів 1/4 фіналу Ліги Європи

Пари півфіналів Ліги Європи:

Челсі – Айнтрахт

Валенсія – Арсенал

Перші матчі відбудуться 2 травня. Матчі-відповіді заплановані на 9 травня. Фінал Ліги Європи відбудеться 19 травня в Баку.

Переможець Ліги Європи отримає право виступити у груповому етапі Ліги чемпіонів.

До слова, визначилися учасники півфіналу Ліги чемпіонів

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи Челсі Арсенал
Джерело: 24 Канал
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