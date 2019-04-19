Визначилися учасники півфіналу Ліги Європи: команди та дата матчів
Після того, як у Лізі Європи були зіграні матчі-відповіді 1/4 фіналу, визначилися чотири команди, які продовжать боротьбу за трофей.
У півфіналі зіграють дві лондонські команди – "Челсі" не без проблем пройшов чеську "Славію", а "Арсенал" – італійський "Наполі". Також у півфіналі зіграють німецький "Айнтрахт" та іспанська "Валенсія".
Дивіться відео: Результати усіх матчів 1/4 фіналу Ліги Європи
Пари півфіналів Ліги Європи:
Челсі – Айнтрахт
Валенсія – Арсенал
Перші матчі відбудуться 2 травня. Матчі-відповіді заплановані на 9 травня. Фінал Ліги Європи відбудеться 19 травня в Баку.
Переможець Ліги Європи отримає право виступити у груповому етапі Ліги чемпіонів.
Джерело: 24 Канал
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