Влада Львова підтримала створення "Народної команди "Карпати"

Депутати Львівської міської ради проголосували за те, щоб була створена "Народна команда "Карпати". Її мають створити на основі ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати".

В чому суть рішення

Депутати ЛМР проголосували за те, що команді гарантуються продовження пільгового періоду користування спорудами стадіону "Україна", тренувальними полями та надання в оренду земельних ділянок, необхідних для їх належного функціонування на пільгових засадах.

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За даними YouControl, ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати" було засновано у 2002 році двома компаніями з Британських Віргінських островів – Крисал Холдінгс ЛТД (Krisal Holdings LTD) та Менділ Лімітед. Кінцевим бенефіціаром першої компанії є Катя Парпі з Кіпру, другої – теж кіпріот Хрістакіс Ніколау.

Наступні кроки

Поки це рішення носить більш декларативний характер. Адже надалі міська рада повинна визначити необхідне фінансування для створення команди у наступних бюджетних періодах. А також які об’єкти інфраструктури слід передати новоствореній народній команді.

Програму створення "Народної команди "Карпати" депутати Львівської міської ради мають розглянути на сесії у квітні 2020 року.

А що було до цього?

У жовтні 2019 року "Карпати" представили проєкт "народної команди". Хоча нічого спільного з тим, що прийняли депутати на сесії, вона не має. Там було запропоновано залучення нових інвестицій до клубу. Однією з умов таких змін було те що клуб отримає землю навколо стадіону "Україна". Сам стадіон планувалося реконструювати, а територію навколо забудувати торгово-розважальним комплексом з готелями, спортивним комплексом, парковками тощо.

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От тільки місто не було готове віддати землю в парковій зоні власникам "Карпат", які, як вказано вище – офшорні компанії з Віргінських островів. Все це призвело до того, що наприкінці року керівництво клубу заявило, що "Карпати" можуть зникнути. Адже власники не мають наміру фінансувати клуб дальше. Дехто вважав, що це лише шантаж – немає грошей на фінансування клубу, але є потреба в землі та будівництві, яке було оцінено в 70-100 мільйонів доларів.

Питання про надання цієї землі винесли на розгляд сесії ЛМР, але депутати його не підтримали. Тоді керівництво "Карпат" у проваленому голосуванні звинуватило Григорія Козловського. Він депутат ЛМР та власник іншого футбольного клубу зі Львова – "Руху", що виступає у Першій лізі.

Сам Козловський у відповідь бажання "Карпат" отримати землю назвав аферою. А після цього запропонував, що якщо в "Карпат" така печальна ситуація, щоб місто взяло клуб під своє управління.

До слова: Козловський готовий скласти повноваження президента "Руху", щоб врятувати "Карпати"

Саме це рішення, тільки дещо видозмінене, і прийняли на сесії ЛМР 13 лютого 2020 року. Тепер "крок на зустріч" має зробити керівництво "Карпат". І вже у квітні "Народна команда "Карпати" може бути офіційно створена.