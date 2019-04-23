Власник чемпіонського титулу уникає бою проти Василя Ломаченка

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Річард Коммі поки не планує виходити на ринг проти Василя Ломаченка. Українець є чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO.

За словами Річарда Коммі, на нього спочатку чекає захист титулу чемпіона за версією IBF у червні. Лише після цього він зможе битися проти Василя Ломаченка. Відтак цей бій може відбутися лише наприкінці року.

"Я хочу бути готовим на 100 відсотків до зустрічі з Ломаченком. Тому треба почекати. Я хочу подарувати Гані велику перемогу. Моя мета – перевершити Ломаченка", – заявив Річард Коммі.

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Але й Ломаченко не є пріоритетом для Коммі. 27 квітня у Лас-Вегасі відбудеться бій між Робертом Істером та Ранзесом Бартелемі за титул регулярного чемпіона світу WBA. У випадку перемоги Істера, Коммі хотів би битися з ним. Це був би бій-реванш. Адже 9 вересня 2016 року Роберт Істер переміг Річарда Коммі рішенням суддів та виграв вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF. При цьому що у восьмому раунді Істер побував у нокдауні. Згодом він цей титул програв Майкі Гарсії. А вже коли останній перейшов у напівсередню вагу, Коммі виграв вакантний титул у бою проти росіянина Іси Чанієва.

Проблема в організації бою Ломаченка проти Коммі полягає у тому, що українець зможе боксувати не швидше вересня 2019 року. У бою проти Кролли українець травмував руку. Спочатку була підозра на перелом. Але згодом виявилося, що це лише вивих. Та шість тижнів Ломаченко буде змушений проходити у гіпсі, тож зможе боксувати лише у вересні. Пріоритетним для Ломаченка є бій за титул чемпіона WBC проти Майкі Гарсії. Якщо він відмовиться від захисту, українець може битися з олімпійським чемпіоном Люком Кемпбеллом.