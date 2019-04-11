Власник ФК "Львів" придбав ще один клуб у Словаччині: навіщо це йому

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ФК "Львів"
ФК "Львів"

Власник ФК "Львів" Богдан Копитко купив клуб першої словацької ліги "Локомотива" (Кошице).

Кілька місяців тому промайнула інформація про те, що український бізнесмен придбав словацький клуб. Про це повідомляли місцеві журналісти. Але ні ім'я бізнесмена, ні назва клубу не афішувалися.

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Незабаром стало відомо, що в словацькому клубі "Локомотива" з Кошице прописався екс-гравець ФК "Львів" Араужо. А 10 квітня туди ж перейшов чи не єдиний справді перспективний українець з системи ФК "Львів" Вадим Янчак.

Видання Betnews365 зв'язалося з двома словацькими журналістами, які на умовах анонімності розповіли, що між "Локомотивою" і ФК "Львів" дійсно є зв'язок. Власник ФК "Львів" український бізнесмен Богдан Копитко купив скромний словацький клуб, який буде активно співпрацювати з представником УПЛ.

З великою часткою ймовірності можна припустити, що ФК "Львів" буде відправляти в Словаччину тих футболістів, які не мають ігрової практики. У свою чергу, в напрямку УПЛ можуть послідувати гравці, які добре проявлять себе в словацькій команді.

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За 8 турів до завершення сезону "Локомотива" знаходиться в зоні вильоту. Але конкуренція така, що остання 16 команда відстає від 11 місця на 3 очка. У складі команди з Кошице крім Араужо виступають ще 8 бразильців.

Ставка на бразильців це один із принципів трансферної діяльності ФК "Львів". У складі західноукраїнської команди залишилося 13 гравців з цієї країни.

Спорт 24 писав, що у понеділок, 8 квітня, "Львів" та 53-річний Юрій Бакалов прийняли рішення розірвати контракт за згодою сторін. Наразі клуб залишається без головного тренера, але "Львів" розглядає на заміну Бакалову ряд кандидатур і має намір оголосити ім'я нового наставника в найближчі дні.

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Теги: Спорт Футбол ФК Львів
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