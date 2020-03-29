Власник команди НБА захворів на коронавірус
Власник "Рейнджерс" і баскетбольних "Нікс" Джеймс Долан здав позитивний тест на коронавірус.
За інформацією пресслужби "Нікс", 64-річний бізнесмен перебуває в самоізоляції і практично не відчуває ніяких симптомів.
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"Виконавчий голова і головний виконавчий директор "Медісон Сквер Гарден Компані" Джеймс Долан здав позитивний тест на коронавірус. Він був у самоізоляції і майже не відчував ніяких симптомів. Він продовжує контролювати бізнес-операції", – йдеться в повідомленні.
Долан став першим серед власників клубів НБА та НХЛ, у якого діагностували COVID-19.
Баскетболісти, які захворіли на коронавірус
- У гравця баскетбольного клубу "Реал" Мадрид Трея Томпкінса підтвердили коронавірус.
- Гравці команди НБА "Юти" Руді Гобер та Донован Мітчелл заразилися коронавірусом. При чому ЗМІ повідомляють, що саме Гобер заразив Мітчелла.
- У гравця "Детройт Пістонс" Крістіана Вуда виявили коронавірус.
- У чотирьох гравців баскетбольного клубу "Бруклін Нетс" виявили захворювання коронавірусу. Одним із тих, у кого тест виявився позитивним, став дворазовий призер НБА Кевін Дюрант.
- Баскетболіст НБА Джейсон Коллінз захворів на коронавірус.
- Гравчиня жіночої НБА Сіді Уіз заразилася на коронавірус.
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