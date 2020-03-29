24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Власник команди НБА захворів на коронавірус

- Читать новость на русском
Джеймс Долан захворів на коронавірус / Пресслужба "Нікс"

Власник "Рейнджерс" і баскетбольних "Нікс" Джеймс Долан здав позитивний тест на коронавірус.

За інформацією пресслужби "Нікс", 64-річний бізнесмен перебуває в самоізоляції і практично не відчуває ніяких симптомів.

До теми Два відомих спортсмени одужали від коронавірусу

"Виконавчий голова і головний виконавчий директор "Медісон Сквер Гарден Компані" Джеймс Долан здав позитивний тест на коронавірус. Він був у самоізоляції і майже не відчував ніяких симптомів. Він продовжує контролювати бізнес-операції", – йдеться в повідомленні.

Долан став першим серед власників клубів НБА та НХЛ, у якого діагностували COVID-19.

Баскетболісти, які захворіли на коронавірус

  • У гравця баскетбольного клубу "Реал" Мадрид Трея Томпкінса підтвердили коронавірус.
  • Гравці команди НБА "Юти" Руді Гобер та Донован Мітчелл заразилися коронавірусом. При чому ЗМІ повідомляють, що саме Гобер заразив Мітчелла.
  • У гравця "Детройт Пістонс" Крістіана Вуда виявили коронавірус.
  • У чотирьох гравців баскетбольного клубу "Бруклін Нетс" виявили захворювання коронавірусу. Одним із тих, у кого тест виявився позитивним, став дворазовий призер НБА Кевін Дюрант.
  • Баскетболіст НБА Джейсон Коллінз захворів на коронавірус.
  • Гравчиня жіночої НБА Сіді Уіз заразилася на коронавірус.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Новини Спорту Спорт Коронавірус COVID-19 Баскетбол
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 08:05 Смерть юного футболіста, гол Мілевського за "Динамо": головні новини спорту 28 березня
Футбол 1429
сьогодні , 06:40 Лукашенко назвав неочікувані ліки проти коронавірусу: відео
Новини світу 12521
сьогодні , 10:27 Коронавірус в Україні: заразилися 418 людей
Лікування 124510
сьогодні , 10:14 Стала відома несподівана причина, чому Хачеріді не грає за брестське "Динамо"
Футбол 119
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 28 березня: захворіла нардеп Скороход, в Італії – понад 10 тисяч жертв
Новини України 14503
сьогодні , 04:00 Перехід на літній час відбувся: в Україні перевели годинники на годину вперед
Здорове життя 229456
сьогодні , 09:46 Андрій Шевченко: Ситуація з коронавірусом дуже схожа на чорнобильську аварію
Футбол 385
сьогодні , 08:38 Ледве міг дихати: зірковий футболіст "Ювентуса" розповів про боротьбу з коронавірусом
Футбол 1551
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
28 березня 18:30 Неймовірна історія української спортсменки, на честь якої створили унікальну ляльку Барбі
Марченко Олена
28 березня 16:30 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
25 березня 18:50 5 правил поведінки, які допоможуть подолати коронавірус: поради від ВООЗ та ФІФА
Ігор Саджениця
28 березня 09:46 Світоліна запалює спокусливими танцями у TikTok – відео
Софія Кулай
28 березня 08:40 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай

Новини
Більше новин
Залиште відгук