Власником іспанського футбольного клубу може стати відомий актор Джордж Клуні

Президент Асоціації малих акціонерів Антоніо Агілера підтвердив, що власник іспанської "Малаги" Аль-Тані веде переговори про продаж своєї частки з групою, пов'язаною з актором.

Агілера заявив, що власник клубу прагне продати свої акції за 100 мільйонів євро, як повідомляє AS.

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Агілера зазначає, що Малага є потужною виробничою компанією. Клуні зі своїми діловими партнерами хоче зробити в місті Малага "Європейський Голлівуд" для знімання фільмів, а придбання футбольного клубу, по всій видимості, стане таким собі піар-ходом.

Теперішній власник клубу просив 100 мільйонів євро за продаж іспанської "Малаги". Компанія готова купити клуб за цю суму та веде переговори.

Додамо, Аль-Тані у 2010 році купив клуб утричі дешевше, приблизно за 36 мільйонів євро.

Зазначимо, що клуб виступає у другій іспанській Ла Лізі та посідає 14 місце у турнірній таблиці.