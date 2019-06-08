Волейбол: чоловіча збірна України легко перемогла Фінляндію в матчі Золотої Євроліги

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Збірна України перемогла Фінляндію
Збірна України перемогла Фінляндію / CEV.ua

Чоловіча збірна України в суботу, 8 червня, в Запоріжжі провела матч 4-го туру групового раунду Золотої Євроліги, в якому перемогла команду Фінляндії.

Україна – Фінляндія 3:0 (25:16, 25:20, 25:23)

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Українська команда досить легко в Запоріжжі перемогла гостей з Фінляндії, які посідають останнє місце в групі C. Перший та другий сет "синьо-жовті" взяли надзвичайно легко.

Запекла боротьба точилася в останній партії, проте підопічні Угіса Крастиньша все ж вирвали перемогу.

Перемога дозволила Україні вийти на друге місце в турнірній таблиці. Проте посунути українську команду може Чехія, якщо переможе Білорусь.

Наступний матч Україна проведе 12 червня проти Чехії, а 15 червня проти Білорусі. Два матчі будуть домашні для українців.

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Теги: Спорт Новини Спорту Волейбол
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