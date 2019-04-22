Волейболістки "Хіміка" стали чемпіонками України й виконали гарячий танець: відео

Волейбольний клуб "Хімік" з Южного вдев'яте в історії завоював золоті медалі жіночої Суперліги. Команда Євгена Ніколаєва впевнено виграла перший етап чемпіонату, перемігши у 27 із 28 матчів.

Єдиної поразки волейболістки з Южного зазнали від "Волині-Університет-ОДЮСШ". Потім команда захопила лідерство в таблиці "Фіналу чотирьох" вже після першого туру в Запоріжжі. Другий тур проходив у Южному і "Хімік" здобув ще три впевнені перемоги.

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Таким чином, "Хімік" зумів захистити титул чемпіона України. Друге місце дісталося "Орбіті", а третє – "Волині".

Особисті нагороди здобула Юлія Бойко, "Хімік" найкраща догравлальниця чемпіонату, Дарина Дрозд, "Хімік" – найкраща центральна блокувальниця чемпіонату, Христина Немцева, "Хімік" – найкраща ліберо чемпіонату, Діана Карпець, "Хімік" – найкращий гравець чемпіонату.

Після матчу волейболістки "Хіміка" виконали чемпіонський танець.

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