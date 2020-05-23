"Боруссія" Д на виїзді впевнено обіграла суперника "Шахтаря" по Лізі Європи: відео

У суботу, 23 травня, "Вольфсбург" приймав "Боруссію" Дортмунд у 27 турі Бундесліги. Матч закінчився впевненою перемогою гостей 0:2.

Вольфсбург – Боруссія Д 0:2

Голи: Геррейро, 32, Хакімі, 78

Тиждень тому обидві команди успішно відновили для себе сезон. "Боруссія" в "Рурському дербі" розгромила "Шальке" – 4:0, і продовжила погоню за "Баварією". Відставання від мюнхенців становить 4 очки, і будь-яка втрата очок могла стати дуже серйозним ударом по чемпіонських амбіціях команди Люсьєна Фавра.

"Вольфсбург" тиждень тому обіграв "Аугсбург" з рахунком 2:1 і очолив пелотон команд, які борються за шосте, останнє єврокубкове місце.

"Боруссія" активніше розпочала матч і відкрила рахунок у матчі на 72-й хвилині. Рафаель Геррейро на дальньому куті воротарського виправив помилки Голанда и таки зміг проштовхнуті м'яч у сітку после прострілу низом з правого флангу від Азара – 0:1.

Відео голу Геррейро

Після перерви "Вольфсбург" змарнував нагоду зрівняти рахунок у зустрічі. Ренато Штеффен увірвався в штрафну, відкрившись під передачу, але м'яч після його удару влучив у поперечину. Не пощастило.

На 78-й хвилині "джмелі" встановили остаточний рахунок у матчі, коли Жадон Санчо зробив просту передачу точно в ноги Ашрафу Хакімі в штрафний майданчик, і той, підстроївшись вдарив в лівий нижній кут – 0:2.

Відео голу Хакімі