Вольфсбург – Олександрія: онлайн-трансляція матчу

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Вольфсбург – Олександрія: дивитися онлайн матч 19 вересня 2019 - Ліга Європи
Вольфсбург – Олександрія онлайн / ФК "Олександрія"

"Олександрія" дебютує на групового етапі Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Текстова онлайн-трансляція цього матчу – на сайті Спорт24.

Підопічні Володимира Шарана ще ніколи не грали на груповому етапі Ліги Європи. А "Вольфсбург", напевно, найбільш іменитий закордонний клуб, з яким грали "олександрійці".

Сезон "Олександрія" розпочала досить вдало й після семи матчів у чемпіонаті України перебуває на третій сходинці. "Вольфсбург" у новому сезоні чемпіонату Німеччини не програє: 2 перемоги та 2 нічиї.

Матч Вольфсбург – Олександрія в Німеччині розпочнеться о 22:00.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи ФК Олександрія
Джерело: 24 канал
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