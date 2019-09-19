Вольфсбург – Олександрія: онлайн-трансляція матчу

"Олександрія" дебютує на групового етапі Ліги Європи проти німецького "Вольфсбурга". Текстова онлайн-трансляція цього матчу – на сайті Спорт24.

Підопічні Володимира Шарана ще ніколи не грали на груповому етапі Ліги Європи. А "Вольфсбург", напевно, найбільш іменитий закордонний клуб, з яким грали "олександрійці".

Сезон "Олександрія" розпочала досить вдало й після семи матчів у чемпіонаті України перебуває на третій сходинці. "Вольфсбург" у новому сезоні чемпіонату Німеччини не програє: 2 перемоги та 2 нічиї.

Матч Вольфсбург – Олександрія в Німеччині розпочнеться о 22:00.