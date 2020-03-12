Вольфсбург – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи

В четвер, 12 березня, донецький "Шахтар" зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперник – німецький "Вольфсбург". Все, що варто знати про цей матч – в матеріалі Спорт24.

Вольфсбург – Шахтар: головне

Що: перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Де: "Фольксваген Арена", Вольфсбург, Німеччина

Коли: четвер, 12 березня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

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Перед матчем

Суперником донецького "Шахтаря" на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи став німецький "Вольфсбург". Доволі потужний клуб, але до лідерів німецької Бундесліги віднести його не варто. Хоча побоюватися – так.

В цьому сезоні "Вольфсбург" вже грав з українським клубом в Лізі Європи. Саме "вовки" були одним із суперників "Олександрії" на груповій стадії турніру. І двічі перемогли (3:1 вдома та 1:0 на виїзді).

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Однак "Шахтар" – це не "Олександрія", і перемагати таких суперників цілком під силу "гірникам". Тут і єврокубковий досвід, і підбір гравців кращий.

Проблеми "Шахтаря"

Та не все так "безхмарно" для "Шахтаря", як може видатися на перший погляд. В першу чергу треба відзначити гру в обороні, якою "гірники" у 2020 році не вражають. Чого лише вартують три голи від "Колоса" в чемпіонаті України. Стільки ж команді забила "Бенфіка" в Лізі Європи, але донеччани пройшли завдяки домашній перемозі.

Не додає впевненості в захисних редутах "Шахтаря" і травма Тараса Степаненка – гравцю зробили операцію, і він повернеться лише всередині квітня.

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Впевнений "Вольфсбург"

Натомість "Вольфсбург" не програє вже вісім матчів поспіль. В останньому турі втримала вдома нічию проти "РБ Лейпциг". Тож команда підходить до матчу з "Шахтарем" в хорошому настрої. Хоча дві поспіль нічиї викинули команду із зони єврокубків в турнірній таблиці.

Матчі без глядачів

Єдиною проблемою для німецького клубу стане те, що матч відбудеться за порожніх трибун. А підтримка німецьких фанатів – це важливий аспект. Адже заповнені трибуни завжди женуть своїх гравців та здійснюють додатковий тиск на суперника.

Хоча "Шахтарю" особливої причини радіти теж немає. Матч в Україні теж відбудеться без глядачів. Тож цілком ймовірно, що замість гри в Харкові, команди зіграють між собою в Києві (саме там зараз базується донецька команда).

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Що очікують букмекери

На виїзді у донеччан всього 28% на перемогу. У "вовків" шанси на перемогу оцінені у 43%. Ще 29% на те, що матч закінчиться внічию.

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Та шанси на вихід у чвертьфінал кращі в "гірників" – 52% на те, що саме донецький клуб вийде у наступний раунд Ліги Європи.

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