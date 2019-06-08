У суботу, 8 червня, львівські "Карпати" та луцька "Волинь" зіграють вирішальний матч за вихід до Прем'єр-ліги України сезону 2019/2020.

Гра "Волинь" – "Карпати" відбудеться у Луцьку на стадіоні "Авангард" та розпочнеться о 19:00.

До слова: У збірній України пояснили, чому не викликають Романа Зозулю на матчі

Пряму трансляцію поєдинку здійснюватиме телеканал "Аверс". Також матч можна буде знайти на YouTube-каналі "Аверсу".

Волинь – Карпати – онлайн-трансляція матчу

У першому матчі, який відбувся у Львові, команди голів не забивали. Таким чином, переможця пари, який з наступного сезону гратиме в УПЛ, буде визначено у Луцьку.