Володимир Кличко: Чи повернуся я в ринг – не знаю, ніхто не знає

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Володимир Кличко
Володимир Кличко / GETTY IMAGES

Володимир Кличко, ділячись думками про реванш Енді Руїса та Ентоні Джошуа, знову прокоментував чутки про своє повернення. Наразі Володимир не планує відновлювати кар'єру професійного боксера.

Кличко заявив, що він, як і Джошуа програвав боксерам, яким він не мусив програти. "Думаю, Ентоні був сам здивований тим, що сталося в першому бою з Руїсом".

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Володимир переконує, що тепер Ентоні Джошуа повинен проявити характер та виграти реванш, який відбудеться 7-го грудня. Кличко сподівається, що британець переможе.

Щодо свого повернення в ринг Кличко сказав, що тренується, але не планує боксувати.

Чи повернуся я в ринг? Не знаю, ніхто не знає. Щоранку я тренуюся і брешу собі, що збираюся повернутися. Мене гріє ця брехня, я насолоджуюся собою і мотивуюч себе на здоровий спосіб життя. Я не хочу стрясати повітря і спекулювати на цій темі,
– сказав Кличко виданню BBC.

Як відомо, останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа у видовищному поєдинку.

Володимир Кличко – Ентоні Джошуа відео бою

 

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Володимир Кличко Ентоні Джошуа
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