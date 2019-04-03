Володимир Кличко отримав престижну посаду у Всесвітній боксерській асоціації

Легендарний український боксер Володимир Кличко отримав посаду радника президента WBA Жілберто Мендоси.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Окрім Кличка, радниками Мендоси стали Олівер Гомес – головний юрисконсульт, Франциско Пінья – фінансист, Джозеф Естуанік – відповідальний за медичні питання і Роберт Мак, який став юридичним радником.

Що являє собою Всесвітня боксерська організація?Всесвітня боксерська організація (WBA) була створена в 1962 році на основі національної боксерської асоціації США, її офіс зареєстрований в Панамі. Мендоса очолює цю організацію з 1982 року. Це найстаріша міжнародна асоціація професійного боксу.



Щомісяця вона оновлює рейтинг найсильніших боксерів світу в 17-ти вагових категоріях.

У березні 2018 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг.

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки в якості професіонала, які можуть відбутися в 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень. Стрімінгова компанія DAZN зробила найкращу пропозицію українцю. Тепер на кону 80 мільйонів доларів.

Володимир Кличко поки не дав відповіді на пропозицію DAZN.

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