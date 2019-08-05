Володимир Кличко показав вражаючий біцепс та звернувся до фанатів: фото

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко, незважаючи на завершення кар'єри, продовжує підтримувати приголомшливу фізичну форму.

На власній сторінці в Instagram Володимир Кличко звернувся до вболівальників із закликом вести здоровий спосіб життя.

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Я знаю, що це складно для нас на різних рівнях життя, але щоденні тренування будуть "платити оренду" за наший гарний настрій і творчий підхід. Спробуйте,

– написав екс-чемпіон світу.

Нагадаємо, 4 серпня виповнилося рівно 23 роки з дня перемоги Володимира Кличка на Олімпійських іграх в Атланті.

Також нещодавно Кличко-молодший вирішив провести спаринг на Олімпійському навчально-спортивному центрі Конча-Заспа. Правда спаринг вийшов не надто рівноцінний, адже його суперник був значно меншим за нього.