Володимир Кличко повернувся до тренувань після пропозиції на 40 мільйонів доларів

Український екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) відновив тренування на тлі чуток про своє повернення в професійний бокс.

За інформацією SportArena, 42-річний екс-спортсмен знаходиться в Києві, де проводить свої заняття для того, щоб набрати форму.

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Раніше стрімінгова платформа DAZN запропонувала Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг.

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки в якості професіонала, які можуть відбутися в 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Перший поєдинок планується провести в Німеччині проти суперника з топ-10 світового рейтингу. Другий і третій – це реванші проти британців Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі, з якими Кличко повинен буде битися в Лондоні на стадіоні Уемблі.

Також Спорт 24 повідомляв, що Володимир Кличко претендує на званнянайкращого боксера десятиліття за версією видання Sporting News.

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