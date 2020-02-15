Володимир Кличко запустив власний бренд чаю – відео
Легендарний український боксер Володимир Кличко запустив бренд органічного чаю "WYLLIT".
Володимир Кличко представив два нових види чайних напоїв під маркою F.A.C.E. (означає фокус, спритність, координацію і витривалість).
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За словами Кличка, саме ці чотири фактори допомогли йому досягти успіху в житті. Тепер вони будуть доступні для звичайних споживачів через продукти харчування.
Перший напій лінійки виготовлений із зеленого чаю і повинен стимулювати здатність до концентрації, тому відноситься до категорії фокус. Другий напій зроблений з білого чаю, який сприяє зростанню кісток і тому відноситься до категорії витривалості. Два види чайних напоїв можна буде придбати в 550 філіях магазину Rewe Nord.
WYLLIT від Кличка – тепер ви можете торкнутися сили волі. Вона, нарешті, стає відчутною,
– говорить Кличко-молодший в презентації.
Останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа у видовищному поєдинку.
Володимир Кличко – Ентоні Джошуа відео бою
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