Воротар був вилучений в матчі, двічі поспіль відбивши пенальті – відео курйозного моменту

Воротар турецької команди "Ушакспор" був вилучений у матчі проти "Велімешеспор". Дві жовті картки голкіпер отримав за два відбиті пенальті.

Цей інцидент стався вже наприкінці гри. На той час "Ушакспор" був попереду 2:0. Арбітр призначив у їх ворота пенальті. Воротар Ерсін Айдін відбив перший удар. Однак суддя попросив перебити удар, а голкіперу показав жовту картку.

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Ерсін Айдін впорався і з другим ударом. Але арбітр знову побачив там порушення правил, за що показав воротарю другу жовту картку.

Місце у воротах "Ушкаспора" зайняв захисник Левент Актуг. Але і він відбив удар з 11-метрової позначки.

Відео трьох ударів з пенальті та вилучення воротаря