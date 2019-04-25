Воротар "Динамо" Денис Бойко визнаний найкращим гравцем 25-го туру УПЛ

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 25 туру Чемпіонату УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув воротар "Динамо" Денис Бойко, який у матчі з "Шахтарем" відбив пенальті. За нього віддали голоси всі респонденти, крім одного.

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Найкращим тренером 25-го туру було визнано Володимира Шарана. Його "Олександрія" зуміла обіграти "Маріуполь" та закріпилася на третьому місці.

Хто увійшов до складу експертної ради? Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Артур Валерко.