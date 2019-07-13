Воротар "Динамо" у прекрасному стрибку відбив пенальті: відео
Воротар київського "Динамо" Георгій Бущан врятував свою команду від поразки. Голкіпер відбив пенальті у матчі проти "Брентфорда".
У суботу, 13-липня, "біло-сині" в рамках передсезонних зборів провели черговий контрольний матч.
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Суперником "Динамо" був "Брентфорд" з англійського Чемпіоншипу. Команди розійшлися миром 0:0, однак саме кияни уникнули поразки.
На початку матчу арбітр призначив сумнівний пенальті у ворота "Динамо" через порушення правил з боку Артема Шабанова.
Однак гравець англійського клубу не зумів відзначитися голом. Георгій Бущан у прекрасному стрибку парирував удар.
Це був шостий товариський матч "Динамо" перед новим сезоном. Кияни здобули дві перемоги, тричі зіграли внічию та одного разу програли.