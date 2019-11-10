Воротар "Карпат" показав непристойний жест після матчу з "Маріуполем" та отримав покарання: фото

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Олег Кудрик
Олег Кудрик / ФК "Карпати"

23-річний голкіпер "Карпат" Олег Кудрик отримав червону картку вже у підтрибунному приміщенні після закінчення матчу 14-го туру Прем'єр-ліги з "Маріуполем" (2:2).

Воротар, залишаючи поле, показав комусь на трибунах середній палець, повідомляє телеканал "Футбол 1". Спочатку Кудрик вказав на свої рукавички, а потім і показав жест, який в підсумку потрапив у кадр.

Огляд матчу: "Карпати" врятували нічию проти "Маріуполя" завдяки пенальті на останній хвилині: відео

Воротар львів'ян уже встиг прокоментувати те, що трапилося, підтвердивши факт червоної картки. Однак наголосив, що не показував його вболівальникам, а адресував своєму другові, з яким перед матчем посперечався, що "Карпати" не програють "Маріуполю".

Так, я дійсно показав середній палець, але цей жест я адресував товаришеві, а не уболівальникам. Ще до матчу ми посперечалися з ним, що "Карпати" в матчі з "Маріуполем" не програють. Тому, коли нашій команді вдалося вирвати нічию в складному поєдинку на останніх секундах, я на емоціях показав йому середній палець,
– сказав Кудрик в коментарі Footboom.


Скандальний жест Олега Кудрика / Фото: Скріншот

При цьому в протоколі матчу "Маріуполь" – "Карпати" на офіційному сайті української Прем'єр-ліги про червону картку Олега Кудрика поки нічого не сказано.

Тепер через червону картку Кудрик повинен пропустити наступний матч "Карпат" проти "Олімпіка", який відбудеться 24 листопада після міжнародної паузи. Замість нього в рамку воріт може повернутися Роман Підківка, на рахунку якого 10 поєдинків в нинішньому розіграші УПЛ.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати ФК Маріуполь УПЛ
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