Воротар шаленим голом врятував свою команду від поразки наприкінці матчу: відео

В одному з матчів нижчих румунських ліг голкіпер врятував свою команду, забивши приголомшливий гол у кінцівці зустрічі. Завдяки голу його команда зуміла уникнути поразки.

За рахунку 1:2 на 94-й хвилині матчу команда, яка програвала, заробила штрафний з 40-а метрів від воріт.

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Виконувати його зголосився голкіпер і коли всі чекали навіс, воротар відправив м'яч у дев'ятку, чим приніс своїй команді нічию.

Absolutely fabulous stuff. You've seen keepers go to the opposite box to force an equalizer or a winner late in the game, right? But have you seen a keeper score a freekick 40 m out of goal in the 94th minute? Just amazing!!! Romania is brilliant, once more! pic.twitter.com/8kbK4mASPK — Emanuel Roşu (@Emishor) 19 апреля 2019 г.

Матч завершився з рахунком 2:2, а команда, в якій виступає рятівник-голкіпер, уникла вильоту в четвертий дивізіон чемпіонату Румунії.

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