Воротар шаленим голом врятував свою команду від поразки наприкінці матчу: відео

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Воротар врятував команду від поразки
Воротар врятував команду від поразки / Фото з відкритих джерел

В одному з матчів нижчих румунських ліг голкіпер врятував свою команду, забивши приголомшливий гол у кінцівці зустрічі. Завдяки голу його команда зуміла уникнути поразки.

За рахунку 1:2 на 94-й хвилині матчу команда, яка програвала, заробила штрафний з 40-а метрів від воріт.

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Виконувати його зголосився голкіпер і коли всі чекали навіс, воротар відправив м'яч у дев'ятку, чим приніс своїй команді нічию.

Матч завершився з рахунком 2:2, а команда, в якій виступає рятівник-голкіпер, уникла вильоту в четвертий дивізіон чемпіонату Румунії.

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Теги: Спорт Футбол
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