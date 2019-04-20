Воротар шаленим голом врятував свою команду від поразки наприкінці матчу: відео
В одному з матчів нижчих румунських ліг голкіпер врятував свою команду, забивши приголомшливий гол у кінцівці зустрічі. Завдяки голу його команда зуміла уникнути поразки.
За рахунку 1:2 на 94-й хвилині матчу команда, яка програвала, заробила штрафний з 40-а метрів від воріт.
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Виконувати його зголосився голкіпер і коли всі чекали навіс, воротар відправив м'яч у дев'ятку, чим приніс своїй команді нічию.
Матч завершився з рахунком 2:2, а команда, в якій виступає рятівник-голкіпер, уникла вильоту в четвертий дивізіон чемпіонату Румунії.
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