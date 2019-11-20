Воротар в НХЛ здійснив фантастичний порятунок, відбивши шайбу у футбольному стилі: відео

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Марк-Андре Флері / twitter.com/BenjaminHphoto

Воротар "Вегаса" Марк-Андре Флері став героєм у матчі регулярного чемпіонату НХЛ проти "Торонто". Голкіпер господарів здійснив неймовірний порятунок наприкінці гри.

За рахунку 3:2 на користь "Вегаса" він здійснив фантастичний сейв після кидка Іллі Міхєєва. Шайба зрикошетила від Ніка Петана й летіла в порожні ворота.

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Але Флері швидко зорієнтувався і витягнув шайбу у футбольному стрибку.

Автори телетрансляції навіть вирішили, що шайба перетнула лінію і змінили рахунок на табло на 3:3.

З іншого ракурсу порятунок воротаря здається таким же нереальним.

Після гри Флері заявив, що просто насолоджувався моментом. "Посміявся, посміхнувся. Був щасливий, що шайба не потрапила у ворота", – сказав Флері.

У підсумку "Торонто" поступилася з рахунком 2:4, програвши шостий матч поспіль. У 16 останніх іграх у "Ліфс" всього дві перемоги в основний час.

Для Флері перемога стала 450-ю в НХЛ. Він сьомий голкіпер в історії ліги, який досяг цієї позначки. З чинних воротарів більше перемог тільки у Хенріка Лундквіста (453).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей NHL
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