Воротар збірної Англії потрапив у епіцентр п'яної бійки в барі: відео

Воротар "Евертону" і збірної Англії Джордан Пікфорд став учасником п'яної бійки в барі Сандерленда.

За інформацією The Telegraph, в барі Пікфорд зі своєю дівчиною піддалися словесним образам, після чого і зав'язалася бійка.

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Пікфорд проводив вечір з родиною та друзями в рідному місті, коли в одному з барів почав отримувати образи на свою адресу. Спочатку Джордан спокійно поставився до цього. Але потім, вже в іншому барі, образам піддалася наречена Пікфорда, через що футболіст не витримав і поліз в бійку, яку зняв на камеру один з відвідувачів.

Після бійки Пікфорда посадили в таксі і відвезли додому. У поліції підтвердили факт розслідування заворушень у Сандерленді. Правоохоронці зазначили, що ніхто не постраждав і не заарештований.

Джерело зазначає, що в "Евертоні" вже знають про те, що трапилося і готові застосувати санкції до футболіста.

У поточному сезоні Пікфорд провів за "Евертон" 34 матчі у всіх турнірах, де пропустив 46 м'ячів, 10 раз зігравши на нуль.

Бійка за участі воротаря збірної Англії Джордана Пікфорда: дивіться відео

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