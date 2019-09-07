Воротар збірної Латвії забив курйозний автогол: відео

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Австрія розгромила Латвію
Австрія розгромила Латвію / twitter.com/oefb1904

Австрія у матчі проти Латвії у відборі на Євро-2020 перемогла з розгромним рахунком. Один з голів забив воротар збірної Латвії Павелс Штейнборс у свої ворота.

Гол Штейнборса був четвертим у матчі. Він його пропустив (і забив) на 76-й хвилині. Ільзанкер, який за хвилину до того вийшов на поле на заміну, пробив головою після подачі. М'яч влучив у штангу, після чого відлетів у поле. Штейнборс намагався вибити його, але м'яч влучив йому у ногу та полетів у ворота. Голкіпер впіймав його, вже за лінією воріт.

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Відео автоголу Штейнборса у власні ворота

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У підсумку Австрія перемогла 6:0. Дубль оформив колишній партнер Ярмоленка по "Вест Хему", а тепер гравець китайського "Шанхаю" Марко Арнаутовіч. Ще по голу забили Марсель Забітцер, Конрад Лаймер та Міхаель Грегоріч.

Відеоогляд матчу Австрія – Латвія

Австрія посідає друге місце у групі, відстаючи від збірної Польщі на три очки. Латвія остання – п'ять поразок у п'яти матчах, різниця голів 1:19.

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Теги: Спорт Футбол Євро-2020
Джерело: 24 канал
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