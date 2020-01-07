Воротар збірної України потрапив у символічну збірну розчарувань

Авторитетна іспанська газета Marca представила символічну збірну розчарувань за підсумками першої половини сезону Ла Ліги. До складу команди був включений український голкіпер Андрій Лунін.

Лунін на правах оренди виступає за "Вальядолід", який після 19 турів посідає 14-е місце.

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Серед зіркових футболістів до "збірної розчарувань" від Marca потрапили новачки "Атлетіко" та "Реала" Жоау Феліш і Лука Йович відповідно.

Символічна збірна розчарувань за версією Marca:

Андрій Лунін ("Вальядолід")

Жан-Клер Тодібо ("Барселона")

Хуніор Фірпо ("Барселона")

Фернандо Калера ("Еспаньйол")

Роні Лопеш ("Севілья")

Деніс Суарес ("Сельта")

Маркос Льоренте ("Атлетіко")

Жоау Феліш ("Атлетіко")

Лука Йович ("Реал")

Люк де Йонг ("Севілья")

Борха Іглесіас ("Бетіс").

Український воротар Лунін зіграв тільки один матч за "Вальядолід" у Кубку Іспанії. У Ла Лізі Андрій лише потрапляв у заявку.

Мадридський "Реал", якому належить Лунін, хоче достроково повернутися українця з оренди через відсутність ігрової практики.