Воротар зламав ногу в двох місцях у матчі африканської Ліги чемпіонів: моторошне відео

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Жахливий перелом у матчі африканської Ліги чемпіонів
Жахливий перелом у матчі африканської Ліги чемпіонів

Матч 1/4 фіналу африканської Ліги чемпіонів "Відад" (Марокко) – "Хорой" (Гвінея) (5:0) був затьмарений жахливою травмою одного з футболістів.

У одному з епізодів голкіпер "Відада" на виході зіштовхнувся зі своїм партнером по команді.

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У результаті зіткнення воротар Карім Ндіайє отримав жахливу травму – футболіст зламав ногу в двох місцях. Над гравцем довго "чаклували" лікарі, після чого забрали на ношах. Футболісти та глядачі провели Ндіайє оплесками.

У жахливому епізоді обидва футболісти не дісталися до м'яча, а суперникам вдалося забити гол після їх зіткнення. У підсумку, команда нещасного воротаря програла з рахунком 0:5.

Футболіст вже переніс операцію в Рабаті. Контракт 34-річного голкіпера закінчувався в кінці сезону, але клуб продовжив угоду з ним на три роки в якості жесту доброї волі.

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Теги: Спорт Футбол
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