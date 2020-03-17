Воротаря збірної України Луніна відправили на жорсткий карантин через коронавірус

Через поширення коронавірусу в іспанському футбольному клубі "Ов'єдо" ввели режим внутрішньої ізоляції. Саме за цю команду виступає воротар збірної України Андрій Лунін.

Гравцям та персоналу клубу надіслали лист, де чітко вказали на обов'язкові заходи, яких вони повинні дотримуватися на час карантину:

дотримання особистої гігієни,

перебування протягом якомога довшого часу вдома,

неприпустимість відвідування місць загального користування, включаючи спортивні зали, тренувальні полігони, магазини, ресторани тощо,

заборона покидати місто,

заборонено приймати гостей (навіть родичів) з інших регіонів.

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Варто відзначити, що на час карантину футболістів забезпечили спортивним інвентарем для підтримання форми.

Станом на 17 березня, в Іспанії зафіксовано 11279 випадків зараження коронавірусом, з них – 499 людей померло і понад 1000 одужало.

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