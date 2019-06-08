Воротарю збірної України замовили чартерний рейс, щоб він не пропустив важливу гру

Голкіпер збірної України Андрій Лунін залишиться в розташуванні національної команди на матч із Люксембургом, який відбудеться 10-го червня у Львові.

Одразу після гри Лунін чартерним рейсом вилетить до юнацької збірної України, яка 11 червня зіграє півфінальний поєдинок чемпіонату світу проти Італії.

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Для того, аби оперативно доставити Андрія до команди Олександра Петракова, президент УАФ Андрій Павелко потурбувався та замовив для воротаря "синьо-жовтих" спеціальний чартер, інформує офіційний сайт УАФ.

Андрій Лунін пропустив чвертьфінальний матч чемпіонату світу U-20 у Польщі, в якому Україна перемогла Колумбію. Футболіста викликав до національної команди Андрій Шевченко.

У поєдинку проти збірної Сербії у Львові Лунін участі не взяв. Збірна України розгромила Сербію з рахунком 5:0.