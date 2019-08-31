"Олександрія" на виїзді здолала "Ворсклу": відео

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Ворскла – Олександрія: огляд і рахунок матчу 31 серпня 2019
Ворскла – Олександрія: результат матчу та відео голів / fco.com.ua

"Ворскла" та "Олександрія" зустрілися у Полтаві в рамках 6-го туру чемпіонату України. Гостям поєдинку вдалося здобути мінімальну перемогу.

Ворскла – Олександрія 0:1
Гол: Шастал, 23

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На старті нового сезону "Олександрія" ніяк не може знайти свою гру. Підопічні Володимира Шарана грають надзвичайно нестабільно. Як наслідок, 6 бронзовий призер набрав тільки 6 очок за 5 поєдинків. Гра полтавської "Ворскли" набагато симпатичніша, аніж було в минулому сезоні. Із сімома очками "Ворскла" до гри з "Олександрією" входила в топ-6.

За увесь перший тайм "Ворскла" не завдала жодного удару по воротах Юрія Паньківа. Відтак команда Віталія Косовського аж ніяк не мала підстав надіятися на гол.

Водночас активними були гості. За перший тайм "Олександрія" завдала 5 ударів й один постріл став влучний. Шастал скористався помилками оборонців "Ворскли" й легко переправив м'яч у сітку.

Ворскла – Олександрія відео кращих моментів першого тайму

У другому таймі "Ворскла" прокинулася. Господарі поля мали декілька хороших нагод зрівняти рахунок. Зокрема, на 56 хвилині у полтавців пройшла хороша атака: Пердута отримав м'яч у штрафному й пробив на силу, але захисник суперника прийняв м'яч на себе.

Свої моменти мали й гості. Гречишкін порвався по лівому флангу й пробив. Ткаченко парирував складний удар, а партнер вибив м'яч на кутовий.

На останніх секундах поєдинку "Ворскла" могла вирвати нічию. Пердута дивом не забив з метра після прострілу Габелка. Відтак, "Олександрія" втримала перевагу в один гол.

Після перерви через матчі національних збірних "Олександрія" вдома прийме "Дніпро-1". Дніпряни в 6-у турі вирвали перемогу в "Колоса". "Ворскла" ж у Львові поміряється силами з "Карпатами".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Олександрія ФК Ворскла
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