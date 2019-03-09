"Ворскла" й "Десна" зіграли внічию: відео

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Ворскла - Десна: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/2019
Ворскла – Десна: відео

Полтавська "Ворскла" та чернігівська "Десна" не змогли виявити сильнішого в рамках 21 туру чемпіонату України. Поєдинок у Полтаві завершився без голів.

Ворскла – Десна 0:0

Вилучення: Кане, 83, Чижов, 90+3 (Ворскла)

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"Ворскла" й "Десна" є прямими конкурентами за потрапляння у топ-6. До матчу команди мали по 27 очок, однак за додатковими показниками саме полтавці замикали чільну шістку. Таким чином цей матч з турнірної точки зору був найбільш принциповим.

На старті матчу активнішими були гості. "Десні" вдалося швидко вийти в атаку й завершити її ударом Волкова, проте воротар "Ворскли" виручив партнерів. За декілька хвилин спочатку Філіппов з меж штрафного пробив точно в Сергійчука, а потім Богданов підібрав м'яч і вдарив низом. Шуст знову був на місці. На 22 хвилині ледь не завершився голом штрафний у виконанні "Десни". Богданов зі стандарту пробив точно по центру й Шуст відбив перед собою. На підбирання першим був Фаворов, але капітан "Десни" не зумів переграти досвідченого воротаря "Ворскли".

"Ворскла" чи не перший небезпечний момент мала аж на 35 хвилині. Коломоєць ефектно розвернувся перед штрафним "Десни" й потужно пробив по воротах Литовки. Голкіпер відбив м'яч, який підхопив Ребенок і з близької відстані поцілив у оборонця "сіверян". Перший тайм завершився нічийним рахунком 0:0.

Ворскла – Десна – відео кращих моментів першого тайму

У другому таймі глядачів чекала більш цупка гра. Футболісти більше вели фізичну боротьбу, аніж грали у футбол. Через це обидві команди майже не створили небезпеку біля воріт одне одного. Ближче до завершення матчу команди обмінялися небезпечними ударами. Спершу "ворскляни" ледь не скористалися помилкою Литовки, який не зумів зафіксувати м'яч після сильного удару. А згодом Фаворов замикав навіс у штрафний головою, але пробив вище воріт.

На 83 хвилині "Ворскла" залишилися у меншості. Команду підвів Кане, який отримав дві жовті карточки, які швидко стали червоною. Зрештою, команди так і не змогли забити бодай гол.

Після цього матчу команди залишилися на своїх місцях у турнірній таблиці. Однак уже найближчим часом їх може випередити "Львів", якщо переможе "Зорю".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УПЛ ФК Ворскла ФК Десна
Джерело: 24 Канал
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