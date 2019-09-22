Ворскла – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Ворскла – Динамо: де дивитися онлайн матч 22 вересня 2019 - УПЛ
Ворскла – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / facebook.com/fcdynamoua

Полтавська "Ворскла" в рамках восьмого туру чемпіонату України зустрінеться з київським "Динамо". Поєдинок у Полтаві відбудеться 22-го вересня. Переглянути матч можна по телебаченню та онлайн.

Матчі "Ворскли"" у чемпіонаті транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший і покаже матч "Ворскла" – "Динамо" у прямому ефірі. Початок трансляції о 16:55, а сам матч розпочнеться о 17:00.

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Дивитися онлайн "Ворскла" – "Динамо" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Також грі передуватиме програма "Тур ONLINE", яка розпочнеться о 16:30. У ній запрошені гості оцінять шанси клубів здобути перемогу.

У попередньому турі УПЛ "Динамо" сенсаційно програло "Десні". Кияни за 6 матчів набрали тільки 8 очок. "Ворскла" має на одне очко менше.

Результат матчу "Ворскла" – "Динамо" читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо УПЛ ФК Ворскла
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